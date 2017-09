Gek op beesten? Deze dierentuin organiseert een slaapfeestje

Is slapen tussen de dieren altijd al jouw grote droom geweest? Nu kun je deze werkelijkheid laten worden. Chester Zoo laat je namelijk overnachten tussen de wilde beesten.

Deze dierentuin ligt in Upton by Chester, in Cheshire, Engeland. Zo kun je dichterbij de natuur komen én ben je onderdeel van het vetste slaapfeestje ooit. In een tent kun je genieten van een avond vol wildlife ervaringen.

Families only

Het event is voor families only en kost 49 pond per persoon. Maar dan krijg je ook een geweldige nacht met onder andere sterren kijken en animal yoga. Het is wel volgend weekend al, 16 september, dus boek snel je tickets!

