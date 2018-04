Dit is de reden dat een Kinder Surprise geel van binnen is

Na lang zeuren, mocht je dan eindelijk een Kinder Surprise. Het ging je nog niet eens zozeer om de chocolade, nee, dat gele bolletje was de grote verrassing. Want wat zou er nu weer voor leuks in zitten?

Je hebt er waarschijnlijk nog nooit bij stil gestaan waarom dat speeltje nu net in een gele verpakking zit. Om jouw Kinder Surprise zoveel mogelijk op een echt ei te laten lijken, moet het omhulsel de eierdooier voorstellen. De binnenkant van de chocolade is dan ook wit, om dit effect nog eens te versterken. Weten we dat ook weer.

