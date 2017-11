Kim Kardashian onthult geslacht baby!

De dochter en zoon van Kim Kardashian krijgen er een zusje bij! Dat verklapte de 37-jarige realityster, die via een draagmoeder haar derde kind verwacht, in The Ellen DeGeneres Show.

Er waren al geruchten dat Kim en Kanye een meisje zouden verwachten, omdat haar super-de-luxe babyshower van dit weekend het thema ‘kersenbloesem’ had. Kim vertelt aan Ellen dat dochter North (4) niet kan wachten om haar kleine zusje voor het eerst te zien. En de babyshower bracht North op een idee.

Mensen brachten speelgoed en cadeautjes mee naar de babyshower, waarop North volgens Kim de volgende dag een voorstel had: ‘Mam, nu de baby er nog niet is, denk ik dat ik al haar speelgoed in mijn kamer zet om er mee te spelen. Dan probeer ik het alvast uit voor mijn babyzusje.’ Slim bedacht, toch?

Bron: Show.nl | Beeld: ANP