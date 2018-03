Column Leonieke: ‘O wat willen we graag die kilo’s kwijtraken’

Leonieke (36) is hoofdredacteur van Flair. Ze is getrouwd met Robert en moeder van Willem (5) en Boris (3).

Lees ook: Column Leonieke: ‘Ik zit nog helemaal in de sfeer van de liefde’

Afvallen, diëten en alles wat daarmee te maken heeft is big business, want o wat willen we graag die kilo’s kwijtraken. Ik heb een vriendin die echt alles uitprobeert wat er op de markt komt. Zo verklapte ze laatst dat ze zich pleisters voor onder haar grote teen had laten aanpraten, want daar zou een heel bijzonder stofje inzitten dat de kilo’s eraf zou laten vliegen. Serieus?! Als dat echt zo was dan zouden heel veel vrouwen aan die pleisters zitten.

Maar goed, inmiddels zit mijn vriendin aan een dieet waarbij ze geen koolhydraten eet, en dat helpt wél. Er zijn natuurlijk ook genoeg goede afvalmethodes die echt werken en waar je dus wel iets aan hebt. Ik heb zelf in het verleden voor Flair best veel lezeressen geïnterviewd over hun strijd tegen de kilo’s. Dat waren stuk voor stuk succesverhalen. Natuurlijk ging het allemaal niet vanzelf en kostte het hen veel doorzettingsvermogen, maar ze behaalden hun doel en dat geeft hoop. Afvallen is mogelijk!

Daarom hebben we ons bij Flair in allerlei diëten verdiept en uitgezocht welke de moeite waard zijn. Natuurlijk moet je altijd kijken wat bij jou en jouw manier van leven past. Daarom ga ik voor het Mediterraanse dieet, want: veel vis en verse groenten en daar word ik heel gelukkig van. Nu nog een slot op de snoepkast en ik kom er wel ;). En verder? Vergeet ook vooral niet te genieten, maar dat gaat met deze nieuwe Flair zeker lukken!

Deze column van Leonieke komt uit Flair 10, die nu in de winkel ligt!

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome