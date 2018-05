Kijkers geschokt door de dramatische cliffhanger in GTST

We weten dat iedere soapserie niet vies is van een cliffhanger op z’n tijd, maar gisteren maakte Goede Tijden Slechte Tijden het wel heel erg spannend. Kijkers zagen kersverse bruid Farah van het balkon in de kerk vallen terwijl ze probeerde een selfie te maken. Ze viel meters naar beneden en bleef roerloos op de grond liggen. En wij hebben maar één vraag: hoe gaat dit verder?

Lees ook: Keert dít GTST-personage binnenkort terug naar Meerdijk?

Afgelopen week hebben we je al gewaarschuwd dat er een GTST-personage om het leven komt. Het is dus duidelijk dat Farah de val niet gaat overleven. Wat betekent dit voor Amir en Sjors?

Bruiloft

We hebben door de jaren heen al heel wat huwelijken voorbij zien komen in Meerdijk. Dit keer was het de beurt aan Amir Nazar (Alkan Çöklü) en zijn Farah. Nog voordat ze de kerk uit konden lopen, eindigde hun huwelijk in een regelrechte nachtmerrie. Farah wilde een selfie maken en stond op de balustrade, maar ze verstapte zich en viel meters naar beneden.

Farah en Amir waren sinds kort herenigd nadat ze elkaar jarenlang uit het oog waren verloren door de oorlog in hun thuisland. De terugkeer van Farah zette Amir in een lastige positie, aangezien hij gevoelens kreeg voor Sjors. Toch koos hij voor Farah.

Amir en Sjors

Volgens GTST-fans hebben Amir en Sjors overduidelijk gevoelens voor elkaar (in het echte leven zijn ze ook een setje!). Nu Farah noodlottig aan haar einde is gekomen, zal Amir troost zoeken bij Sjors en bestaat de kans dat de twee toch nog samen kunnen zijn.

OMG! 😱 #GTST Een bericht gedeeld door Goede Tijden Slechte Tijden (@gtst) op 11 Mei 2018 om 11:40 (PDT)

Bron: AD | Beeld: GTST, Instagram