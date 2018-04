Geen oude spullen meer in huis om op de vrijmarkt te verkopen? Laat je kinderen dan dit jaar eens iets anders doen op Koningsdag. Spelletjes organiseren bijvoorbeeld. Hieronder vijf ideeën waarmee ze nog een zakcentje kunnen verdienen ook!

1. Ballonnen kapottrappen

Nodig:

Ballonnen, stukjes touw, meerdere kinderen

Zo speel je het!

Aan de enkel van ieder kind wordt een ballon vastgemaakt. Vervolgens proberen de kinderen de ballon van de anderen kapot te trappen. Degene die het langst zijn of haar ballon heel houdt, wint.

2. Sjoelen

Dit heb je nodig:

Sjoelbak met schijven, tafel (bijvoorbeeld behangtafel) waarop je de sjoelbak neerlegt

Zo speel je het!

Dit oer-Hollandse spelletje doet het altijd goed. Wie scoort de meeste punten? De puntentelling van het sjoelen gaat als volgt:

De poorten van de sjoelbak hebben waardes van 1 tot en met 4. Als er in elke poort een sjoelschijf zit, dan is de waarde niet 10, maar levert dit je een puntentotaal op van 20. Uiteraard betekent het hebben van 2 sjoelschijven in elke poort maar liefst 40 punten. De overige schijven hebben gewoon het aantal punten van de poort waarin ze zitten.

3. Koningskroon knutselen

Dit heb je nodig:

Karton, lijm, scharen, (crèpe)papier, niettang

Zo maak je het!

Niet echt een spelletje, maar daarom niet minder leuk. Creatieve kids pakken hun schaar en papier en knutselen voor vrolijke feestgangers een mooie koningskroon naar wens. Tegen elk aannemelijk bod uiteraard 😉

4. Gewicht raden

Dit heb je nodig:

Grote vaas, kauwgomballen, weegschaal, papiertjes, pennen, prijs

Zo speel je het!

Vul een vaas met rode, witte en blauwe kauwgomballen en laat voorbijgangers het gewicht van de vaas raden. Iedere deelnemer levert een briefje in met daarop zijn of haar naam, adres en telefoonnummer. Degene die het (bijna) juist gewicht heeft opgeschreven, krijgt een leuke prijs!

5. Koekhappen

Dit heb je nodig:

Cakejes met oranje fondant, draad, touw, eventueel blinddoek/theedoek

Zo speel je het!

Happen naar… Koningscakejes! Snijd oranje fondantcakejes doormidden en rijg door elk stuk een stukje draad. Vervolgens bind je elk stuk met het koordje aan een stevig gespannen touw. De kids moeten nu zo snel mogelijk – met de handen op de rug! – proberen hun stuk cake op te eten. Maak het spel spannender door de kinderen te blinddoeken met een theedoek.