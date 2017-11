Kerstgedachte? Denk even aan deze kinderen

De decembermaand is voor de meeste kinderen een maand vol met plezier en mooie herinneringen. Helaas geldt dat niet voor allemaal.

Maar liefst 100.000 kinderen in Nederland hebben een onveilig of instabiel thuis, worden verwaarloosd of mishandeld. En om hier wat meer aandacht aan te besteden, is er nu het online magazine GEEF. Want elk kind verdient toch een heerlijke feestmaand?

Online Magazine GEEF

Vanaf vandaag kun je het Online Magazine GEEF downloaden. Met korte interviews met o.a. Natasja Froger, die vertelt wat kerst voor haar betekent: ‘samenzijn met kerst is voor mij het aller- belangrijkste’. Saar Koningsberger verleende ook haar medewerking aan GEEF: ‘het raakt mij dat wat voor ons zo normaal lijkt, voor deze kinderen heel bijzonder is.’ Ook Johnny de Mol zet zich belangeloos in: ‘tijd is het meest waardevolle dat je kunt geven.’ Daarnaast is het een blad vol inspiratie en met veel tips om de feestdagen zo leuk mogelijk te maken voor het hele gezin.

Klik hier om het magazine gratis te downloaden.

Beeld: Sacha Barnard Fotografie