Kerstfans opgelet: in dit hotel is het altijd kerst

Voor sommige mensen kan kerst niet snel genoeg beginnen. En dan is het wel heel jammer dat deze mooiste tijd van het jaar maar zo kort duurt. Maar goed nieuws: in dit hotel is het áltijd kerst.

Lees ook: BEWEZEN: Dit doen de meeste mensen met een kerstcadeau dat ze niet willen

De echte kerstfans kunnen in Christmas Farm Inn & Spa hun geluk niet op. In deze charmante bed and breakfast charming bed and breakfast in Jackson, New Hampshire, staat alles in het teken van dit feest.

Rudolph

Zo verzorgen ze een jaarlijkse treinreis naar door de bergen die je meeneemt naar de Noordpool. Ook heeft elke slaapkamer een feestelijke naam: van Rudolph tot Mistletoe en van Elves tot Everything Nice. Ben jij al klaar voor kerst?

Wil je niets meer missen van Flair deze zomer? Profiteer nu van onze speciale aanbieding: 10 x Flair voor 10 euro!

Bron: Delish & Beautify