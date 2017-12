Kerstetiquette: hoe heurt het eigenlijk?

Misschien ga je deze kerst bij mensen eten die je nog wat minder goed kent. Je wil absoluut geen flater slaan met je manieren, maar hoe hoort het nu eigenlijk? Wij zetten een paar etiquetteregels op een rijtje.

Ten eerste is je houding belangrijk. Je bent ergens te gast, daarom kun je het beste ook niet onderuit gezakt gaan zitten. Dus rechtop, benen naast elkaar en niet met je ellebogen op tafel leunen. Ook slurpen en boeren is not done. Maar dat spreekt hopelijk voor zich.

Opscheppen

Ook al heb je hele erge honger, pak kleine porties. Je kunt altijd nog een tweede keer opscheppen! Daarnaast is het niet netjes om het laatste beetje van een gerecht te pakken. Is het eten te flauw? Dan is het ook niet gepast om naar meer peper en/of zout te vragen, tenzij je weet dat je degene daar niet mee kwetst. Laatste tip: staat er wat brood op tafel, dip deze dan niet rechtstreeks in je soep. Soep eet je immers met een lepel.

Drinken

Ook bij het drinken moet je je bedenken dat je niet thuis bent. Pak wijnglazen netjes bij de steel en niet bij de kelk. Niet alleen voorkom je daarmee vieze vingervlekken op het glas, ook blijft de wijn zo langer op temperatuur. Wel zo prettig! Maar vooral: geniet van het eten en het gezelschap, dan zijn ze jouw tafelmanieren allang weer vergeten.

