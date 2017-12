Kerst wordt nu nog leuker met deze feestelijke onesie voor je viervoeter

Schreven we eerder al over matchende pyjama’s voor jou en je hond, komt Hema nu met deze geweldige onesie. Zo haal je de feestdagen al vroeg in huis én weet je zeker dat iedereen in huis op en top gekleed gaat met kerst.

Lees ook: Te cute: chill nu in een matchende pyjama met je hond

Helaas zijn op de site de grote maten al uitverkocht, maar mocht jouw hondje nu een wat kleiner formaat hebben kun je dit lieve pakje nog bestellen. De onesie is bedrukt met een vrolijke print en heeft een gewei op de muts om jouw viervoeter om te toveren tot een echt rendier. Hebben!!

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome

Bron: Hema.nl | Beeld: Shutterstock