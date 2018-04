Als een prinses: je kunt nu betaald worden om in een kasteel te wonen

Net zoals in de films in een echt kasteel wonen, dat lijkt ons wel wat. Helaas kost deze droom ook een aardig zakcentje. Maar bij deze baan krijg je betaald om in zo’n stulpje te wonen!

Het kasteel St Michael’s Mount in Cornwall, Engeland, is namelijk op zoek naar een full-time ‘Visitors service manager’. En daarbij kun je kiezen of je in dat kasteel wil wonen. Lijkt ons niet zo’n moeilijke keuze.

Taken

Je krijgt per jaar ook nog een aardig goed betaald, dus dat leven als een prinses komt ook helemaal in orde. Wat je precies moet doen? Vooral letten op de bezoekers van het eiland en zorgen dat ze een goed verblijf hebben. In de vacature staat: ‘We zijn op zoek naar een enthousiaste en toegewijde operationele manager die een team kan leiden en motiveren om aan de hoogste normen van de bezoekerservaring te voldoen.’ Wil je reageren, dan moet je wel snel zijn: morgen is de laatste dag.

Een bericht gedeeld door St Michael’s Mount (@stmichaelsmount) op 16 Mrt 2018 om 5:42 (PDT)

Bron: Pretty52 | Beeld: Instagram