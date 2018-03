Karlijn blaast iedereen omver tijdens auditie bij The Voice Kids

Ze kwam, zag en overwon. De 14-jarige Karlijn zette gisteren heel de studio op zijn kop, toen ze het lied ‘Alone’ van Heart ter gehore bracht. De jonge zangeres wist binnen een mum van tijd vier coaches voor zich te winnen en er wordt zelfs al gefluisterd dat dit de beste auditie van The Voice Kids ooit is.

Hoewel de coaches even twijfelden of er niet opeens een volwassen vrouw op het podium stond, wist ze hen vrijwel gelijk te overtuigen van haar bijzondere talent. Ali B, Marco Borsato, Ilse de Lange én nieuwkomer Douwe Bob drukten dan ook zowat tegelijkertijd op de rode knop, waardoor Karlijn ruime keuze had in het kiezen van haar favoriete coach.

Finalemateriaal

Douwe Bob wilde de 14-jarige dan ook maar wat graag in zijn team hebben. ‘Dit is de reden waarom ik mee wil doen aan The Voice Kids’. Maar ook zijn collega’s deden er alles aan om Karlijn in de wacht te slepen. ‘Je bent absoluut finalemateriaal. Ik wil je supergraag in mijn team hebben’, aldus Ali B.

Coach

Maar ondanks het feit dat de coaches letterlijk alles uit de kast haalden om het grote talent binnen te slepen, was het niemand minder dan Marco Borsato die het vertrouwen van de jonge zangeres wist te winnen. Enne, je kunt wel stellen dat de 50-jarige coach met Karlijn goud in handen heeft. Dat belooft nog wat voor de battles!

