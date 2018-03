Even voorstellen: dit zijn de kandidaten van de Belgische ‘De Mol’

We schreven eerder al over de net zo spannende Vlaamse versie van WIDM en nu zijn dan ook de kandidaten hiervan bekend. Tijd om die eerste mogelijke Mol aan te wijzen, puur op buikgevoel.

Door: Eline Debie (Flair.be)

De deelnemers zijn ‘gewone’ mensen en dus ook voor de Vlamingen onbekend. Een goede reden om al een beetje te kijken wie nu precies wie is, zodat we er aanstaande zondag iets makkelijker in komen.

Lloyd (21) uit Avelgem

Laten we beginnen bij de benjamin van de groep om te eindigen met de oudste. Lloyd is een 21-jarige geneeskunde student die op kamers zit in Gent, maar afkomstig is uit het West-Vlaamse Avelgem. De sympathieke kerel heeft een mooie chirocarrière achter de rug en pakt graag uit met het feit dat hij het lied van ‘Titanic’ op de blokfluit kan spelen., die hij naar ’t schijnt overal mee naar toeneemt. Zijn positiefste eigenschap vindt Lloyd zijn eerlijkheid – zegt hij dat om minder verdacht over te komen? – maar zijn enorme vergeetachtigheid zal je hem moeten vergeven.

Channy (26) uit Hechtel



Deze Limburgse dame met Curaçaose roots is maatschappelijk assistente, maar ooit ambieerde ze een carrière als K3’tje. Ze deed mee met ‘K3 zoekt K3’ en kwam door enkele selecties, maar sneuvelde net voor de audities op televisie. Ze heeft een zacht karakter, maar achter het stuur kan de furie in Channy weleens naar boven komen. Zich opwinden over kleine dingen noemt ze dan ook als een van haar slechte gewoontes, samen met het feit dat ze alle lakens naar zich toe trekt in bed. Haar beste eigenschap is dat ze geen vooroordelen heeft en iedereen een gelijke kans heeft.

Bahador (27) uit Gent

Bahador – die luistert naar de roepnaam Baha – werd geboren in Iran, maar aan zijn Gentse tongval is duidelijk te horen dat hij al heel wat jaren in de Oost-Vlaamse stad verblijft. Baha is financieel recruiter, maar laat die serieuze functie je niet verwarren: deze jongeman lacht graag en dan vooral met zichzelf. Zijn positieve ingesteldheid noemt Baha dan ook als zijn beste kwaliteit, maar hij heeft wel de slechte gewoonte dingen vanzelfsprekend te vinden.

Joke (32) uit Tielt

We willen de West-Vlaamse Joke niet vanaf het eerste moment verdacht maken, maar wanneer ze begint te praten, lijkt ze toch wel veel op de Vlaamse Mol van vorig jaar. Joke is dierenarts, komt uit een echte landbouwfamilie en heeft geen televisie. Maar om ‘De Mol’ en ‘Temptation Island’ te kijken, verplaatst ze zich graag naar de bank van vrienden. Al mist ze vermoedelijk telkens het begin van de aflevering, want altijd zes minuten te laat komen zou haar slechtste gewoonte zijn. Haar positiefste punt vindt Joke haar nieuwsgierigheid.

Pieter (33) uit Assebroek

Je zou het ‘m misschien niet geven als je naar zijn foto en leeftijd kijkt, maar de West-Vlaamse Pieter is priester. Hij speelt dan ook orgel, is vrijgezel (uiteraard) en trouwde een tijd geleden zijn crush van de middelbare school, Lisette. Zijn positiefste eigenschap is zijn relativeringsvermogen, maar hij is ook een onverbeterlijke uitsteller.

Kelly (39) uit Laarne

Kelly is een getrouwde psychologe met een eigen praktijk en twee kinderen. Ze zegt dat ze meedoet om te winnen, maar wél tegen haar verlies kan. Onlangs versloeg Kelly’s 7-jarige zoon haar nog in Stratego, iets ze met een lachje maar grootmoedig toegeeft. Ze zegt goed connecties te kunnen maken met mensen, maar is ongeduldig en heeft een enorm zwak voor chocolade.

Jeffrey (40) uit Wilrijk

Jeffrey rijdt in het dagelijks leven provinciegouverneur Cathy Berx rond, maar het liefst zit Jeffrey op de fiets. Als twintiger was hij dan ook even professioneel coureur. Zijn spontaniteit is zijn beste eigenschap, aldus Jeffrey. Maar de Antwerpenaar is wat men noemt een plakker: als hij het ergens naar zijn zin heeft, komt-ie niet snel naar huis.

Pacale (45) uit De Haan

De vierde en laatste West-Vlaming in de lijst is marineofficier Pascale. De moeder van twee gaat voor het groepsgevoel, of doet alsof ze dat belangrijk vindt om minder als een mogelijke Mol over te komen. Haar beste eigenschap vindt ze dan ook haar behulpzaamheid. Haar slechtste gewoonte is boterhammen eten omdat ze niet graag kookt.

Katrien (54) uit Bilzen

Event manager Katrien heeft drie kinderen en zal zich naar eigen zeggen dan ook ontpoppen tot de mama van de groep. ‘Als iemand problemen heeft, zal ik waarschijnlijk wel degene zijn die gaat vragen of het gaat. Dat zit in mijn aard.’ Opdrachten op het water zouden geen probleem mogen zijn voor Katrien, want ze is in het bezit van een vaarbewijs. Verder vindt ze haar optimisme een grote troef, maar met vergeven heeft ze het moeilijk.

Steve (60) uit Boutersem

Last but not least is huisarts en palliatief arts Steve. De Vlaams-Brabander, wiens moedertaal Frans is, is getrouwd en heeft twee kinderen. Laat zijn leeftijd je niet voor de gek houden: Steve is erg sportief en houdt van lopen. Verder schaakt hij vaak online, is hij liefhebber van klassieke muziek en heeft hij twee tatoeages. Zijn gevoel van empathie vindt Steve zijn beste eigenschap, als slechte gewoonte noemt hij het feit dat hij te snel afruimt na het eten.

Zondag

De eerste aflevering van ‘De Mol’ zie je op zondag 25 maart om 20u op VIER. Voor ons dus wel even wachten tot het online staat, maar dan kunnen wij ook hier in Nederland genieten van een nieuw spannend seizoen.

