Kaarsjes in huis: knus of gevaarlijk?

De donkere decemberdagen roepen om een knusse woonkamers vol kaarsjes. Op de schoorsteenmantel, op de bijzettafel, in de kandelaar op tafel en rondom het bad: kaarsjes zijn een instant sfeermaker. Toch zouden we op moeten passen met het branden van veel kaarsen in huis, want het zou schadelijk voor onze gezondheid kunnen zijn…

Schadelijke stoffen

Toxicoloog en professor Jan Tytgat van de Universiteit van Leuven, legt aan Gazet van Antwerpen uit dat kaarsen op zichzelf niet direct schadelijk zijn, maar dat kaarsen wel stoffen bevatten die onze gezondheid niet ten goede komen. ‘In veel kaarsen zit paraffine, en dat is een stof die je beter niet kunt inademen. Door de ontbranding van het vlammetje, kan er ook een beetje koolmonoxide geproduceerd worden’, verklaart hij.

Onopgeloste roetdeeltjes

‘Als je ze aan steekt, ontstaat er een verbranding. Dat betekent dat er rook wordt geproduceerd. Die bestaat uit fijne, onopgeloste roetdeeltjes en gassen, die niet erg gezond zijn om direct in te ademen.’

Luchtkwaliteit

Toch hoeven we nu niet direct alle kaarsen uit ons huis te bannen, want volgens Tytgat is het branden van enkele (geur)kaarsen in huis écht niet schadelijk. Toch verbetert het de luchtkwaliteit van het huis niet, en dus kun je het beste kiezen om niet te veel en niet te vaak kaarsen in huis te branden.

Bron: GVA, Beeld: Giphy