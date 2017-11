Jingle bells: dit is hoe kerstmuziek je koopgedrag beïnvloedt

Kerstmuziek, we ontkomen er nu al bijna niet aan. En je hart gaat er ofwel sneller van kloppen, of je hebt er een gigantische hekel aan. Wat blijkt nu? De kersthits beïnvloeden niet alleen je humeur, maar ook je koopgedrag.

Er zijn verschillende theorieën over en die vallen of staan voornamelijk met de houding die jij hebt tegenover kerstmuziek. In de eerste plaats gaat men er vanuit dat je door het horen van kerstmuziek eerder geneigd bent om kerst-achtige spullen te kopen. Dit is natuurlijk heel logisch, want je associeert de muziek met wat je om je heen ziet en dat werkt als een trigger om de producten aan te schaffen.

Haat-liefde-relatie

Dan volgen er twee types: zij die er heel blij en enthousiast van worden en zij die spontaan de winkel uitrennen. Marketingafdelingen van verschillende retailers onderzochten het effect van de muziek op het winkelend publiek en de sleutel blijkt hem in balans te zitten. Bestaat de afspeellijst uitsluitend uit kerstmuziek, dan wordt het publiek chagrijnig en zullen ze de winkel sneller verlaten. De beste optie is een mix van kerstliedjes en neutrale muziek. Uit de onderzoeken bleek dat dit namelijk zorgt voor meer verkoop en de meest positieve reactie.

