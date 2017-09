Jennifer Lawrence stopt (tijdelijk) met acteren!

De meest succesvolle actrice van nu is toe aan een break. Dit nieuws vertelde de 27-jarige actrice in een interview op de Amerikaanse zender NBC. Helaas betekent dat dat we haar na 2018 een tijdje niet meer zullen zien op het witte doek. Jammer!

Lees ook: Tulpen uit Hollywood

Mother

Gelukkig zijn er nog wel vier films met Jennifer die we kunnen gaan zien. Zo draait nu de horror film Mother. Jennifer speelt daarin een van de hoofdrollen, wat niet gek is, omdat haar vriend (Darren Aronofsky) de regisseur is.

2018

Komend jaar zullen er nog drie films van Lawrence uitkomen. Twee daarvan zijn actie-films, het genre waarmee Jennifer is doorgebroken als actrice (The Hunger Games). Volgens IMDb zal in maart als eerste Red Sparrow uitkomen, waarin ze een Russische ballerina/ spion speelt die een CIA-agent moet verleiden. De Nederlandse actrice Thekla Reuten speelt ook in de film, het is nog onbekend in welke rol.

Daarna schittert Lawrence weer als Mystique in de Marvel-film X-Men: Dark Phoenix.

Als laatste is de film Bad Blood aangekondigd, die is gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Hierin speelt ze als entrepreneur Elizabeth Holmes, wiens miljoenenbedrijf opeens door overheidsorganisaties wordt onderzocht.

Hopelijk wordt de break niet verlengd, maar we zijn wel benieuwd wat ze met al die vrije tijd gaat doen. Ondertussen houden we een Jennifer-marathon.

Bron: Insider | Beeld: Ettore Ferrari (EPA)