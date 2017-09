Je schoenen weer laten glimmen? Dat doe je dus met een banaan

Als je schoenen er dof uitzien, kun je natuurlijk op zoek gaan naar schoenpoets. Zul je altijd zien dat je de verkeerde kleur in huis hebt. Nou, dan pak je toch gewoon een banaan! Want ja, dat is hét geheim achter prachtig glanzende schoentjes. Kijk onderstaande video om te zien hoe je deze truc gemakkelijk zelf kunt toepassen. Life hack!



Beeld: Giphy