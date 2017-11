Je messen slijp je vanaf nu thuis – helemaal zelf

Die dure messen waar je dagelijks je groente, fruit, vis of vlees mee snijdt, die probeer je goed te onderhouden. We kennen de regeltjes: niet in de vaatwasser maar met de hand afwassen, altijd snijden op een snijplank van hout of kunststof, niet gebruiken om plastic verpakkingen mee open te maken.

Lees ook: Ruikt je kleding niet meer fris? Spray met dít drankje

Ook belangrijk: zorg ervoor dat je je messen op tijd slijpt, een scherp mes is veel veiliger om mee te snijden (hoe gek dat ook klinkt), dan een bot mes. Je kunt je messen láten slijpen, maar goedkoper is om het zelf te doen. Gewoon thuis, op het aanrecht, met een…

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome

Beeld: Shutterstock