Je kunt nu in het echt een Harry Potter-avontuur beleven!

Wacht jij nog steeds op die brief van Zweinstein? Altijd al willen weten hoe het is om ‘Lumos!’ te roepen en dat er dan ook echt iets gebeurt? Je droom kan nu uitkomen in de Harry Potter Escape Room in Londen.

De bedoeling is om met een team van mede-tovenaars en heksen je diploma te behalen. Dit doe je door examens af te leggen en uiteindelijk het kwaad te verslaan.

Jij en jouw eigen Ron en Hermelien hebben precies een uur om alle taken uit te voeren, waarbij jullie obstakels en testen moeten overwinnen. Dus kwaliteiten als samenwerking en dapperheid zijn vereist! Durf jij het aan?

Kaartjes zijn niet goedkoop, namelijk 98 euro per persoon, maar dan heb je wel een onvergetelijke ervaring plus een fikse dosis nostalgie. Voor november zijn er nog een paar kaartjes beschikbaar. Je boekt ze hier.

Bron Enigma Quests | Beeld Giphy en Enigma Quests

