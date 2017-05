Deze week verdwijnt déze Tony’s Chocolonely-reep uit de schappen…

De meest favoriete chocoladerepen van Nederland zijn zonder twijfel die van Tony’s Chocolonely. Zo gaan berichten over nieuwe smaken en limited editions steevast viral. Maar met de regelmatige komst van nieuwe exemplaren, moet soms ook afscheid genomen worden van favorieten…

Lees ook

Nieuwe Tony’s Chocolonely is verrassend

We zullen je missen…

Dit keer is dat het geval voor de reep ‘melk kaneelbiscuit’. Deze winterse variant is alleen nog déze week exclusief te verkrijgen bij Albert Heijn. Snik…

Niet getreurd!

Maar: voor wat, hoort wat, en dus is er ook een nieuwe reep aangekondigd. Welke smaak dat precies zal zijn, is nog niet bekend, maar Tony’s heeft aangegeven dat dit een lekkere, zomerse reep zal zijn, die volgende week in de winkels zal liggen. Wij zijn vast stiknieuwsgierig en houden het choconieuws uiteraard nauwlettend voor je in de gaten.