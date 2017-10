NOM: deze Boterbier-donuts hebben zelfs een Gouden Snaai

Nee, je hoeft je bezemsteel nog niet uit de kast te halen. Deze Snaai vang je zonder moeite op een overheerlijke Boterbier-donut. Hoe lekker klinkt dat!

Sugar Shack Donuts in Virginia hebben de donuts niet alleen naar Boterbier laten smaken, maar ook de Gouden Snaai is eetbaar. De vliegende bol is gemaakt van het gat van de lekkernij en gedipt in een glimmende, gouden glazuur. Om het helemaal af te maken zijn er vleugeltjes van vanille fondant. Wil je er nog een halen, dan moet je wel snel zijn: het is een limited edition. Smullen maar!

Bron: Insider | Beeld: Instagram