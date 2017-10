Je emoji op WhatsApp zien er binnenkort anders uit

De strijd tussen sociale netwerken wordt steeds heviger. Instagram kwam eerder deze week met een nieuwe feature en nu volgt ook WhatsApp met een nieuwe toevoeging. Binnenkort maakt WhatsApp geen gebruik meer van de emoji van Apple, maar van haar eigen whatsapp emoji.

Lees ook: Je kunt je chats blijkbaar markeren als ongelezen en andere WhatsApp-hacks

WhatsApp emoji

Facebook en Twitter maken ieder al gebruik van hun eigen poppetjes en dus kon Whatsapp natuurlijk niet achterblijven. De eigen whatsapp emoji zijn te zien vanaf versie 2.17.364., vooralsnog alleen voor gebruikers van Android. Dat betekent dat je geliefde gele poppetjes er anders uit gaan zien.

Minimaal verschil

Maar voor als je niet tegen verandering kan, wees gerust. Het is natuurlijk maar de vraag hoe vernieuwend je kunt blijven wanneer het gaat om smileys, want ook de emoji van WhatsApp lijken erg veel op dat wat er al bestaat. Welke vind jij het mooist?

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome