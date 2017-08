Janneke is overbehaard: ‘In de zomer ben ik uren bezig met mijn vacht’

Janneke (31) is behaard. En niet zo’n beetje ook. Ze is heel druk met het verwijderen en het verhullen van haar haar. ‘Het is om moedeloos van te worden, ik lijk wel een aap!’

‘Ik ben behaard. En als ik zeg behaard, dan bedoel ik ook héél behaard. Op mijn armen, mijn benen, mijn rug, mijn buik én in mijn gezicht. Vooral dat laatste is een groot probleem, omdat iedereen mijn gezicht kan zien. Ik ben er altijd mee bezig, heb van alles geprobeerd. Harsen, scheren, epileren, ontharingscrème… Van dat laatste kreeg ik overigens uitslag. Ik ben langs de dokter geweest, de dermatoloog, een homeopathisch arts. Van de dokter kreeg ik de Diane35-pil voorgeschreven, omdat overbeharing vaak met het mannelijke hormoon testosteron te maken heeft. Maar ook die hielp niet. Er is niks dat helpt, behalve het haar weghalen. Maar dat moet dan wel elke dag gebeuren.

Juf met snor

Van het haar in mijn gezicht heb ik psychisch het meeste last. Dat valt het meeste op, tenminste, als ik het niet goed bijhoud. Mijn gezicht kan ik niet bedekken onder een laag kleding. Ik was altijd die meid met die snor. En tegenwoordig ben ik de juf met de snor. Ik ben docent Nederlands op een middelbare school en krijg voortdurend opmerkingen naar mijn hoofd geslingerd. Achter mijn rug om noemen de leerlingen me Snorrie. Nou ja, achter mijn rug om, ze zeggen het ook in m’n gezicht. Als ik ze ergens op aanspreek bijvoorbeeld. Dan zeggen ze snorrie in plaats van sorry. Wat de rest van de klas dan hilarisch vindt. Net als deze mop: ‘Wanneer mag je de juf in haar gezicht spugen? Als haar snor in de fik staat!’ Toen ik net aan het werk was, kwam ik bijna dagelijks huilend thuis. Dacht ik: waarom ben ik docent geworden? Waarom werk ik niet op een klein kantoor, verstopt achter een computer, waar ik niet zo op de voorgrond sta? Maar ik vind mijn werk leuk, ik zou niet weten wat ik anders zou willen doen. Het klinkt gek, maar het helpt me om over mijn schaamte heen te komen. Ik sta daar mooi wel vier dagen per week tegenover een stel pubers. Ik leer steviger in mijn schoenen te staan. Meestal haal ik mijn schouders op over de opmerkingen hoor. Of ik geef een grote mond terug, maak er een grapje van, of pak ze op hun zwakke plek. Een bril of beugel. Daar zijn ze nogal gevoelig voor, vooral op die leeftijd. Dan houden ze snel hun mond.’

IJdeltuit

‘Mijn overbeharing heb ik van mijn vader. Hij is zó ontzettend behaard, hij lijkt wel een orang oetan. Zelf zit hij er totaal niet mee, nu is dat bij mannen natuurlijk ook anders. Bovendien zijn zowel mijn vader als moeder allebei vrij donker. Ik kan me herinneren dat we vroeger op vakantie gingen en kinderen ons nawezen. Ze vonden mijn vader echt een behaarde aap. Hij lijkt inderdaad een soort oerman. Als kind had ik nog niet echt last van overbeharing. Oké, ik was wat behaarder dan mijn vriendjes en vriendinnetjes, maar dat was het dan ook. Pas tijdens mijn puberteit werd het erger en inmiddels lijk ik ook wel een aap. Niet zo erg als mijn vader, maar het voelt wel zo. Op mijn buik, vanaf mijn navel naar beneden, heb ik bijvoorbeeld een streepje donkere haren en mijn onderrug is bedekt door een zwart laagje. Niet schattig, zoals dons, maar stug, zoals een deurmat.

Kwalijk genomen

In het begin heb ik het mijn vader kwalijk genomen. Ik heb weleens naar mijn moeder geroepen dat ze beter met iemand anders had kunnen trouwen. Dat vond ze op zijn zachtst gezegd niet leuk, maar ze begrijpt me wel. Ze ziet hoeveel moeite ik doe om van die rotharen af te komen. Ik heb er een dagtaak aan. Het is een heel regime. Ik weet inmiddels precies wat wel en niet werkt, ik ben een expert geworden in ontharen. Elke drie weken hars ik mijn snor met speciale strips die je bij de drogist kunt kopen. Het blijft dan even weg, maar mooi is het niet. En soms heb ik last van ingegroeide haren of ontstoken haarzakjes. Voor het ontharen smeer ik een speciale crème op mijn huid tegen ingegroeide haren. Dat helpt iets. Elke dag werk ik mijn gezicht met een pincet bij. Daarna gebruik ik een foundation en een camouflagestift en probeer ik het zo zorgvuldig mogelijk weg te werken. Toch blijft het zichtbaar. Als ik het een keer niet zo precies heb gedaan, bijvoorbeeld als ik een keer té lekker in mijn bed lig en te laat opsta, zien mijn leerlingen het meteen. ‘Vergeten te scheren!’ roepen ze dan. Nu sta ik trouw een uur eerder op, en werk het haartje voor haartje af. Dan voel ik me gewoon beter.

Zomer

Op mijn lichaam vind ik de overbeharing vooral vreselijk in de zomer. Dan kan ik mijn armen en benen niet altijd bedekken, soms is het daar echt te warm voor. En ik vind het ook leuk: een jurkje of een korte broek dragen. Dus moet ik aan de slag met mijn vacht, zoals ik ‘m weleens noem. In de zomer onthaar ik me elke dag en dat kost uren. Ik probeer het namelijk vooral te epileren of te harsen, omdat het dan langer wegblijft. Van scheren met een mesje wordt het alleen maar erger. De haren komen dikker en langer terug. Soms doe ik het toch met een mesje, omdat het lekker makkelijk is, maar dan krijg ik altijd de rekening gepresenteerd. De volgende dag staan er alweer dikke stoppels op mijn onderbenen. En soms al dezelfde dag, als ik me ’s ochtends vroeg heb geschoren. Het is zó irritant, vooral omdat ik een enorme ijdeltuit ben. Ik vind het belangrijk om er leuk uit te zien. Ga nooit zonder make-up de deur uit, ga regelmatig naar de kapper, vind het leuk om te shoppen en mee te doen met de mode. Dat haar is zo’n last. Het voelt als een handicap, het hindert me in mijn dagelijks leven. Ik vind het ook echt smerig. En ben daardoor bang dat anderen dat ook vinden. Dat ze denken dat ik een vieze slons ben en dat het me niet uitmaakt hoe ik erbij loop. Het tegendeel is waar. Ze moesten eens weten!’

