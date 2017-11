Ja, echt: je kunt nu water veranderen in sprankelwijn

Dagelijks moeten we zo’n twee liter water drinken. De valkuil: soms kan zo’n simpel glaasje water best een beetje saai worden. Met SodaStream kun je met één druk op de knop wat bubbels toevoegen aan je drinken, om de boel net wat spannender te maken en wél aan die aanbevolen hoeveelheid te komen.

Wat bubbels toevoegen aan je water klinkt misschien niet heel verrassend, maar water veranderen in sprankelwijn wel. Het klinkt zelfs als een slechte grap, maar dat is het niet. En het idee komt van dezelfde fabrikant.

SodaStream heeft een nieuwe limited edition lijn, genaamd ‘Sparkling Gold’. Hiermee kun je water veranderen in een drankje dat naar verluidt smaakt naar een fruitige Riesling. Maak je ‘m volgens recept, dan zit er zo’n 10 procent alcohol in de sprankelwijn.

Duitsland

Vorige maand is de ‘Sparkling Gold’ lijn getest in Duitsland en daar is-ie nu ook opgenomen in de webshop van SodaStream. In de Nederlandse store is de smaak helaas (nog?) niet te vinden. Tot die tijd moeten we het dus gewoon maar doen met een bubbelwijn uit de supermarkt.

Bron: Metro UK, Refinery29 | Beeld: iStock