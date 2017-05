Italië geeft ruim honderd kastelen en villa’s weg

Dat is nog eens een cadeautje! De Italiaanse regering wil 103 villa’s en kasteeltjes weggeven. Er is alleen één addertje onder het gras, je moet er ook wel iets mee willen doen .

Plannen

Voor niets gaat alleen de zon op, ook in Italië. Wil jij kans maken op een idyllisch Italiaans kasteeltje, dan zul je er ook wat voor én mee moeten doen. De kasteeltjes zijn op dit moment niet in de beste staat en de regering wil dat de toekomstige eigenaren er alles aan doen om de gebouwen te renoveren en op te knappen.

Toerisme

Het is daarnaast ook niet de bedoeling dat je er een rustig leventje in opbouwt. De kastelen moeten toeristische trekpleisters worden. Van spa tot restaurant, hoe je dat doet mag je zelf invullen.

Ik vertrek

Is het altijd al jouw droom geweest om een B&B in Italië te beginnen, dan is het nu je kans! Schrijf je plan en meld je aan, wie weet ben jij dan voor in ieder geval de aankomende negen jaar in het trotse bezit van een kasteel.

