Is yoghurt voor kinderen wel zo gezond als we denken?

Een bakje yoghurt tussendoor of als toetje: kinderen lusten er vaak pap van. Maar is het wel zo’n gezonde als we denken?

Lees ook: YUM: 5x yoghurt ontbijtjes met een twist

Als je in de supermarkt voor het koelvak staat, zie je heel wat zuivelproducten die speciaal voor kinderen bestemd zijn. Negentig procent van deze toetjes zou echter te veel suiker bevatten, zo meldt Foodwatch.

Slechts vijf ‘gezond’

De voedselwaakhond deed onderzoek naar het suiker-, vet- en zoutgehalte in kindertoetjes die in de grootste Nederlandse supermarkten te vinden waren. In totaal werden er 51 zuivelproducten onder de loep genomen; slechts vijf hiervan kregen de stempel ‘gezond’ op basis van de gezondheidscriteria van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). In de meeste gevallen waren de yoghurtjes geen verstandige keuze door de hoeveelheid suiker die erin zat, maar ook het vetgehalte was vaak te hoog.

Spijtig

Om het even in beeld te brengen: gemiddeld genomen zat er 14 gram suiker per 100 gram in de toetjes – sommige bevatten zelfs 23 gram per 100 gram. Goed voor zeven (!) suikerklontjes. ‘Kennelijk wint in de voedselindustrie het winstbejag het van het verantwoordelijkheidsgevoel’, schrijft Foodwatch. ‘En dat is bijzonder spijtig.’

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome

Bron: Gazet van Antwerpen | Beeld: Sanoma Beeldbank