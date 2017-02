HIJ IS ER: zó klinkt ‘It Ain’t Me’, de nieuwste single van Selena Gomez

Een week geleden vertelden we jullie nog dat Selena Gomez een nieuwe plaat ging uitbrengen en dat die vermoedelijk over ex-lover Justin Bieber ging. De 24-jarige zangeres die momenteel aan het daten is met de zanger van The Weeknd loste deze ochtend eindelijk haar nieuwe liedje ‘It Ain’t Me’ op de wereld en sloeg hiervoor de handen in elkaar met de Noorse dj Kygo.

‘It Ain’t Me‘ is het eerste liedje van Selena Gomez sinds ze een tijdje uit de schijnwerpers verdwenen was. De zangeres liet zich enkele maanden geleden vrijwillig opnemen om aan haar gezondheid te kunnen werken, maar nu is ze dus helemaal terug. Samen met Kygo creëerde ze een poppy dansnummer waarin ze zingt over een stukgelopen relatie en hoe ze er niet meer zal zijn voor haar ex.

Justin Bieber

Selena deelde eerder al enkele teasers op Instagram, waaronder het zinnetje ‘I had a dream, we were back to 17, summer nights… never growing up.’. De geruchtenmolen begon te draaien en fans beweerden dat Selena over haar ex-vriendje Justin Bieber zong. Zo leerden de twee elkaar kennen in 2009 en toen was Justin dus – je voelt hem al aankomen – 17 jaar.

Lees ook: