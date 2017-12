Irritante Facebookvriend? De nieuwe snooze-functie zorgt ervoor dat je tijdelijk zijn of haar posts niet ziet

We hebben er allemaal wel een: een Facebookvriend die je tijdlijn overspoelt met onboeiende updates over zijn of haar leven. Ontvrienden is een optie, maar voor wie dat een stapje te ver gaat, heeft Facebook nu een functie gelanceerd waarmee je dit soort personen tijdelijk van je timeline kunt verbannen.

Facebook introduceert de Snooze Button. Met deze functie kan je de posts van bepaalde personen voor dertig dagen uitschakelen. Aan het einde van de periode vraagt Facebook of je er weer klaar voor bent om de posts van diegene te zien. Om ongemakkelijke situaties te voorkomen ziet de persoon in kwestie niet dat jij de Snooze Button hebt ingesteld.

Naast deze nieuwe snooze-knop is het natuurlijk ook mogelijk om de berichten te ontwijken door middel van de Niet meer volgen-knop.

Beeld: iStock