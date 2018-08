Fijne Internationale Kattendag! Dit zijn de 10 leukste poezencafés door heel Nederland

Drie kittige hoeraatjes voor alle katten wereldwijd, want het is vandaag Internationale Kattendag. Wil jij deze dag vieren in het gezelschap van spinnende poezenbeesten, maar heb je thuis geen exemplaar dat kroelend tegen je aankruipt? In deze cafés kun je knuffelen met de leukste snorrebaarden.

Het eerste kattencafé van Nederland, geopend in 2015. Voor drie euro mag je kroelen met zeven katten, geselecteerd uit twee Amsterdamse asielen. Wil jij een catuccino proberen? Van tevoren reserveren is handig, want er kunnen maar twintig gasten tegelijk in.

Hier kun je niet alleen kroelen met katten onder het genot van een hapje en drankje, er worden ook superveel toffe activiteiten georganiseerd. Wat dacht je van een Poeslief pizza party, kattenbingo of workshop ‘klei je eigen kat’?

Sinds mei 2017 heeft ook Zeeland z’n eerste kattencafé. Hier kun je terecht voor een kop koffie, gebakje of lunch. Bij de ingang betaal je 2,50 euro kattentax. Trouwe bezoekers kunnen stempels verzamelen en sparen voor speciale aanbiedingen.

Gek op katten, maar ben je allergisch? Dan kun je bij Katdeau terecht. Hier lopen uitsluitend Sphynx-katten rond – je weet wel, de naakte variant. Daarnaast is deze plek ook een cadeauwinkel.

Dit café is tot stand gekomen via crowdfunding. Eigenaren Maureen en Stefan hanteren het principe don’t shop, just adopt en hebben als doel de doorstroom voor de katten uit asiels en tehuizen te bespoedigen.

Boefje, Yara en Mango zitten al op je te wachten! Naast eten en drinken kun je bij Poespas ook terecht voor cat goodies zoals sieraden en kaarsenhouders.

In Ditjes & Katjes lopen zes poezenbeesten uit het asiel rond die maar al te graag op je schoot kruipen. Geniet ondertussen van een kopje koffie, lunch of een borrel.

Bij Pebbles staat het welzijn van de acht katten – speciaal op hun karakter geselecteerd – overduidelijk voorop. Hebben ze even geen zin? Dan kunnen ze zich terugtrekken in een eigen ruimte. Voor 3,50 euro ‘kattenbelasting’ mag je zo lang binnen blijven als je wilt.

Toen oprichtster Marloes in Thailand een kattencafé tegenkwam, was ze verkocht. Sinds 2016 heeft ze haar eigen poezenparadijs. Ze is niet alleen gek op katten, maar ook op vintage. Daarom is bijna alles in Mispoes te koop, waaronder een aantal exclusieve items. Ook voor kattenvoer en -speeltjes kun je hier terecht. Voor drie euro mag je twee uur naar binnen.

In dit café kun je niet alleen genieten van een overheerlijke lunch of high tea tussen de katten; je kunt er ook deelnemen aan allerlei kittige activiteiten zoals yoga tussen de snorrebaarden of een echte kattenfilmavond. Met haar tien asielkatten wil eigenares Hielkje een visitekaartje zijn voor alle leuke beesten die nog in het asiel zitten.

