Instagrammer Jolielot over online succes: ‘Doe vooral geen anderen na’

Marlot Willems is sinds twee jaar fulltime instagrammer. Onder de naam @jolielot inspireert ze dagelijks ruim 77.000 volgers op het gebied van mode en lifestyle. Voor velen een droombaan, maar hoe kun je als new kid on the block nog doorbreken anno 2017?

Lees ook: Zo zou het Instagram-account van Ross uit ‘Friends’ eruitzien

Succesvol per toeval

Terwijl haar online succes een uitgedokterd plan lijkt te zijn, is niets minder waar. Toen Marlot haar profiel startte, waren er nog maar weinig mensen die Instagram op professioneel niveau gebruikten. Ze vertelt: ‘Toen ik net begon met posten, raadde een vriendin van me aan een blog te starten en een kantoortje te nemen. Zij zag meteen potentie in wat ik deed. Ik snapte er niks van, want het enige dat ik deed, was foto’s maken en posten.’

Hard werken

Omdat het anno 2017 wel anders is en het juist een droom is van velen om geld te verdienen met Instagram, geeft Marlot vijf gouden tips. Want het krijgen van online succes krijg je niet door alleen fotogeniek te zijn. Eén ding is in elk geval zeker: wanneer je wilt opvallen in de zee van Instagram-gebruikers, moet je hard werken. Héél hard.

T E D D Y B E A R Wearing the must-have for this winter. I’ve ordered this cozy look at @aboutyou_nl. The online fashion shop that gets your style! #CrazyAboutYou #teddycoat A post shared by Jolielot I Marlot Willems (@jolielot) on Oct 10, 2017 at 7:10am PDT

Hoe kun je opvallen?

‘Blijf bij jezelf en doe vooral geen anderen na. Er zijn zo veel meiden die hetzelfde doen, daar blijf je niet lang mee bestaan. Ook is het belangrijk om elke dag een foto te delen. Ik probeer dat nu zelf ook weer te doen en het heeft gelijk effect. Mijn engagement is erdoor verdubbeld. Geneer je vooral niet als je elke dag een foto uploadt en bekijk het vanuit een zakelijk oogpunt. Je werkt naar je doel toe en daar is het posten van veel foto’s voor nodig. Alleen dán krijg je uiteindelijk heel veel volgers die jouw content leuk vinden en juist blij zijn dat je elke dag iets deelt.’

Wat moet je vooral níet doen?

‘Wat nu steeds vaker gedaan wordt, is volgen en ‘ontvolgen’. Dan gaan mensen iemand volgen in de hoop teruggevolgd te worden. Niet doen! Want dat is niet alleen slecht voor je reputatie, maar het heeft op de lange termijn ook geen zin. Je kunt wel allemaal mensen gaan volgen, maar je wilt uiteindelijk volgers verzamelen die er zélf voor kiezen om je te volgen. Omdat ze je profiel leuk vinden, dus.’

J O L I E L O T in the @supertrash.hq NEWSPAPER about my ♥️ for Paris and some must see’s and do’s in my favorite city #newspaper #jolielot #supertrash #breakfast A post shared by Jolielot I Marlot Willems (@jolielot) on Sep 22, 2017 at 11:49pm PDT

Heb je professionele camera’s nodig?

‘Ik heb een heel dure camera met een goeie lens aangeschaft, maar die gebruik ik eigenlijk nauwelijks. Ik vind het gemakkelijker om gewoon foto’s te nemen met mijn telefoon, want op die manier is het een stuk laagdrempeliger. Zodra ik een leuk plekje zie, kan ik meteen een foto maken. Nu het sneller donker wordt, is het trouwens wel minder makkelijk fotograferen met een iPhone en zal mijn camera wel weer vaker uit de kast getrokken worden.’

En hoe zit het met het gebruik van hashtags?

‘Ik geloof dat een hashtag nog wel relevant kan zijn. Als je een bepaalde stijl of niche hebt, kun je dat daarmee aangeven. Hierdoor kunnen mensen je vinden. Maar ga niet lukraak hashtags zoals #ootd gebruiken, want die worden zo veel gebruikt dat je echt niet meer opvalt. Gebruik liever een hashtag waar maar honderd foto’s bij verschijnen dan een hashtag die miljoenen foto’s oplevert.’

A C A S U A L D A Y ✌ #lookoftheday A post shared by Jolielot I Marlot Willems (@jolielot) on Aug 21, 2017 at 10:17am PDT

Hoeveel volgers moet je hebben om ervan te kunnen leven?

‘Dit is echt per account verschillend, want engagement is haast even belangrijk als het aantal volgers. Dit is de afgelopen tijd wel echt veranderd. Voor een bedrijf is iemand die maar 12.000 volgers heeft maar wel een groot engagement en een unieke stijl heeft, soms interessanter dan een account met 100.000 volgers met dezelfde content als ieder andere blogger. Op een gegeven moment zijn we wel uitgekeken op die Gucci-tas.’

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome