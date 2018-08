Instagram gaat bijhouden hoe lang je op de app zit

Ho ho ho, beginnen social medianetwerken als Facebook en Instagram opeens aan verantwoord ondernemen? De netwerken worden binnenkort uitgebreid met een feature waardoor je kunt zien hoeveel tijd je per dag doorbrengt op de app.

Dat is best opmerkelijk, gezien het feit dat beide apps er juist op gebrand zijn jou zo veel mogelijk tijd te laten doorbrengen op de sociale netwerken. Ga maar eens na hoe vaak je jezelf betrapt op het openen van Facebook of Insta, terwijl je de app pas twee seconden geleden afsloot.

De nieuwe feature is tweeledig. Enerzijds kun je in het dashboard zien hoe veel tijd je besteedt op de app, anderzijds krijg je een melding wanneer je een aanzienlijke tijd hebt doorgebracht op de app. Natuurlijk kun je beide functies laten snoozen, maar toch vragen wij ons af: waarom plots deze verandering?

Digital wellness

Voor Facebook maakt de nieuwe feature onderdeel uit van hun nieuwe strategie omtrent digital wellness. Facebook wil terug naar de kern, waarbij de nadruk ligt op vrienden en familie. ‘Het is erg belangrijk voor mensen die Instagram en Facebook gebruiken, om het gevoel te krijgen dat de tijd die ze bij ons doorbrengen, goed besteed is,’ legt Ameet Ranadive, Product Management Director van Instagram uit aan Verge. ‘We willen dat mensen zich beter bewust worden van de hoeveelheid tijd die ze doorbrengen op de app, en dat ze de tijd binnen de app beter besteden.’

Begin dit jaar liet Mark Zuckerberg al weten dat Facebook een hoop veranderingen gaat doorvoeren om gebruikers meer, en beter, in contact te brengen met de mensen in wie ze oprecht geïnteresseerd zijn.

