Ineke (36) is zich sinds een opmerking van een vriendin veel bewuster van haar wallen

‘Grapje hoor, :)’. Dat staat er meestal wel onder, nadat eerst even een kwetsende opmerking over jouw uiterlijk is gemaakt. Nou, zo grappig is online bodyshaming helemaal niet.

Grapje

‘Net voor ik met vakantie vertrok, plaatste ik een foto op Instagram. Het was een selfie op het vliegveld, met de hashtag #eindelijkvakantie. Ik vond dat ik er best goed op stond, maar een vriendin schreef eronder: ‘Je bent er duidelijk aan toe’, met zo’n emoji erachter met kruisjes als ogen. ‘Hoezo?’ informeerde ik. Ze verontschuldigde zich, zei dat het een grapje was, dat ze alleen maar bedoelde dat ik er een beetje moe uitzag op die foto en dat ze de comment zou verwijderen als die verkeerd overkwam.’

Gekwetst

‘Maar in die paar minuten tussen mijn vraag en haar antwoord had haar ‘grapje’ al vijf likes gekregen. Vijf! Ik begreep er niets van, voelde me alleen maar erg gekwetst. Het lijkt misschien een onschuldige opmerking, maar die heeft me wel onzeker gemaakt. Ik heb de foto sindsdien al zo vaak kritisch bekeken: zie ik er dan echt afgeleefd uit? Als ik nu in de spiegel kijk, is het alsof ik alleen nog maar die wallen zie. En dat door één lullige opmerking.’

Beeld: Shutterstock