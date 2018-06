Zou het? Radiomaker Ilan Hoekstra denkt te weten waar ‘Wie is de Mol?’ wordt opgenomen

De diehard fans van ‘Wie is de Mol?’ houden zich niet alleen tijdens de uitzendingen van het programma bezig met het spelletje, maar zijn er continu mee bezig. En is het seizoen afgelopen, dan wordt er alweer druk gespeculeerd over de komende reeks.

Eerst draaide de geruchtenmolen op volle toeren wat betreft de nieuwe presentator van ‘Wie is de Mol?’, even later zochten de Molloten uit welke bekende deelnemers we terug zouden gaan zien in het komende seizoen. En nu zou de locatie zijn uitgelekt.

Reisprogramma

Tijdens een zonovergoten vakantie in Colombia liep radiomaker Ilan Hoekstra een aantal bekende koppen tegen het lijf. Hij vroeg aan een van hen wat ze aan het doen waren in het land, en als antwoord kreeg hij dat ze opnames aan het maken waren voor een nieuw reisprogramma van RTL.

Niet het type

Maar daar gelooft Ilan helemaal niets van. In een gesprek met radio-dj’s Coen en Sander vertelt Ilan dat de BN’er in kwestie totaal niet het type is voor een reisprogramma. En dan denkt-ie het te weten: ze zijn geen opnames aan het maken voor een reisprogramma, maar voor ‘Wie is de Mol?’.

Ilan zelf wil nog even duidelijk maken dat het slechts geruchten zijn, dus er is nog niets zeker. De tijd zal het leren.

Volgens mij ben ik de cast van ‘Wie is de Mol’ tegen gekomen… — Ilan (@Ilanhoekstra) 6 juni 2018

Het zijn maar geruchten mensen!!https://t.co/tRUUEZpMpI — Ilan (@Ilanhoekstra) 7 juni 2018

