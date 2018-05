Lekker verkoelend: deze zaak in België verkoopt ijstaco’s

Met dit warme weer heb je vooral zin in fris, licht eten. Een warme taco zie je waarschijnlijk dan ook echt niet zitten. Daarom komt deze ijssalon met een versie gevuld met ijs, fruit en snoepjes.

Lees ook: Om je vingers bij af te likken: zo maak je Oreo taco’s

Nadat het al een grote trend was in Verenigde Staten en Australië, kunnen we het nu dus ook ‘gewoon’ bij onze Zuiderburen kopen. En wel bij Arketto in Sint-Niklaas. De eigenaar zag dit idee op social media en vond het tijd dat dit ook naar België kwam.

Let’s taco ’bout it

De ‘taco’ maakt de salon in dit geval niet zoals je gewend bent, maar van een gevormd koekje. Dit smaakt naar een ijshoorntje en krijgt zijn kleur door de toevoeging van plantaardige kleurstoffen. Voor de vulling kun je kiezen uit verschillende soorten ijs, fruit en snoep. Zo’n ijstaco kost rond de 6,5 euro, maar dan heb je ook wat.

Bron: Het Laatste Nieuws | Beeld: Instagram