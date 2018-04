Deze ijssalon verkoop ijs in de smaak van Liefmans en dat wil je

Op een zonnige dag gaat een lekker fris (alcoholisch) drankje er wel in. Deze ijssalon combineerde het beste van twee werelden en maakte ijs in de smaak van Liefmans. Nom!

En wel in Enschede, bij Ijssalon Heinink. De koude lekkernij heeft niet alleen de toepasselijke roze kleur, maar smaakt ook nog eens naar jouw favoriete drankje. Eigenaresse Monique Heinink omschrijft het als volgt: ‘De smaak is natuurlijk iets minder sterk dan die van het bier, maar het is erg lekker fruitig én je proeft de smaak van alcohol.’

Niet elke dag

Helaas kun je niet elke dag hier een lekker Liefmans-ijsje scoren. Maar, niet getreurd! Dan is er wel een andere alcoholische versnapering waar je uit kunt kiezen. Monique: ‘We hebben elke dag wel bepaalde smaken met alcohol. Zo hadden we bijvoorbeeld van de week blauw Hugo-ijs.’ En dan zijn ze ook nog eens bezig met Aperol en Licor 43… Als dat geen goede zomer wordt!

Bron: Glamour | Beeld: Facebook