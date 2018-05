Hyves is terug: 8 herinneringen die je sowieso hebt aan het sociale medium

Als jij in een ver verleden urenlang achter de computer kon zitten om de pagina’s van vrienden vol te krabbelen en om elkaars foto’s te ‘respecteren’, kun je vast je geluk niet op. Want het moment is eindelijk daar: Hyves is terug.

Lees ook: 10 herkenbare momenten wanneer je 30 Seconds speelt

De dansende banaan, elkaar tikken en je vrienden ellenlange krabbels sturen: het zijn dingen die je hoe dan ook herkent als je ooit een account hebt gehad op Hyves. Die fijne herinneringen kun je nu opnieuw beleven, want het sociale medium is terug van weggeweest, maar dan onder de naam Hyven (en niet gebouwd door de eigenaren van het ‘echte Hyves’).

Was jij een fanatieke gebruiker van Hyves? Dan herinner jij je de onderstaande dingen vast en zeker:

1. Inbreken

‘Inbreken’ op het account van je beste vriendin om vervolgens allemaal grappige teksten op haar profiel te zetten.

2. Dansende bananen

Kunnen we het nog even over die dansende banaan hebben? In iedere krabbel werd minstens één dansende banaan gebruikt, en dan hebben we het nog niet eens gehad over de andere fantastische emoticons die Hyves te bieden had.

3. R + R = back

Als je een reactie plaatste onder iemands foto, kon je het natuurlijk niet laten om deze af te sluiten met ‘R + R = back’. Want als je iemand een ‘respect’ (lees: like) en een reactie gaf, mocht je die toch ook wel terug vragen?

4. Bijzondere groepen

Van de ‘Ik schijn boos te kijken’-groep tot de ‘Ik steel potloodjes bij IKEA’-Hyve: overal was wel een groep voor te verzinnen waar dan ook ontzettend veel mensen zich bij aansloten.

5. Jan Paparazzi

Als je – om wat voor een reden dan ook – geen profielfoto had ingesteld op Hyves, kreeg je automatisch een plaatje dat nog uit de tijd komt dat Jensen op televisie was. Van Jan Paparazzi, om precies te zijn.

Een bericht gedeeld door Chaja van Emde Boas (@chaaj_) op 2 Okt 2015 om 6:04 (PDT)

6. Krabbels van ánderen lezen

Waarom zou je je beperken tot krabbels lezen die alleen voor jou bedoeld waren? Je kon ook krabbels op andere profielen kijken (zolang diegene zijn profiel niet had afgeschermd), en zo kwam je soms tóch weer tot smeuïge ontdekkingen.

7. Veel vrienden

Waar we nu weleens een grote schoonmaak houden in onze vriendenlijst op Facebook, was het op Hyves een ding om zoveel mogelijk vrienden te hebben. Want ja, dat getal stond wel achter je naam op het sociale medium.

8. Krabbels verwijderen

Er kwam een moment waarop het cool was om al je krabbels te verwijderen en alleen de van je allerbeste vriendinnen te laten staan.

Beeld: Giphy