De huishoudladder van Jelle Brandt Corstius

De was cheffen, stofzuigen, het bed opmaken, vaatdoekjes uitkoken, poepluiers verschonen. Elke week testen wij de huishoudelijke capaciteiten van een bekende Nederlandse man. Deze keer: tv-maker, presentator en schrijver Jelle Brandt Corstius.

In het kort

Jelle Brandt Corstius (39) woont met vriendin Marscha en dochter Mae (1,5) in Amsterdam. Tot 3 december zie je ‘m elke zondag om 20.15 uur op NPO 2 in Robo Sapiens, waarin hij aan de hand van de denkbeeldige levenscyclus van zijn dochter onderzoekt hoe robots en kunstmatige intelligentie ons leven beïnvloeden.

In hoeveel minuten verschoon jij een poepluier?

‘Dat is afhankelijk van de poep. Valt het mee, dan doe ik het in ongeveer anderhalve minuut. Ik verschoon net zo vaak de luiers als m’n vriendin. Lijkt me logisch, toch?’

Je moest eens weten. 1 punt

Hoe vaak maak jij het toilet schoon?

‘Normaal gesproken doet de schoonmaker dat. Een maand of vier geleden kon ze even niet. Toen heb ik de wc zelf gedaan: een beetje chloor, WC-Eend, met een doekje de bril en die smerige rand. Ik heb vijf jaar bij de thuiszorg gewerkt, dus ik weet wel hoe ik dat soort klusjes moet aanpakken.’

Als de rand smerig is, moet het misschien ietsje vaker gebeuren? Een ½ punt

Trek je je schoenen uit als je thuiskomt?

‘Ja. In sommige landen doen ze dat standaard. Bijvoorbeeld in Rusland, waar ik lange tijd heb gewoond. Mijn dochter doet haar schoenen uit zichzelf ook al netjes uit en zet ze daarna in het schoenenbakje.’

Wauw. 1 punt

