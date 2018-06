Het huishoudboekje van Valerie: ‘We wonen sinds twee maanden in onze camper’

Naam Valerie (39), virtual assistant

Partner Paul (47), accountant

NETTO-INKOMSTEN

Salaris € 2000 netto gemiddeld

Salaris partner € 2900 netto

TOTAAL € 4900

VASTE LASTEN

Boodschappen € 400

Staplek camper en elektra € 250

Verzekeringen € 300

Internet € 50

Mobiele telefoon € 100

Benzine € 200 (varieert of ze rondtrekken of niet)

Netflix € 10

Wasserette € 55

Huur postbus € 20

TOTAAL € 1385

Spaargeld € 15.000

Schulden € 0

Ik zie geen woonkosten in jullie rijtje met kosten. Hoe zit dat?

‘Dat klopt. We hebben ook geen woonkosten. Nou ja, niet op de traditionele manier. We wonen sinds twee maanden in onze camper. Die is afbetaald en helemaal van ons. Dus huur of hypotheek betalen we niet. Wel moeten we de camper goed onderhouden, wat ook geld kost. En natuurlijk hebben we meer kosten aan bijvoorbeeld benzine dan andere mensen. Meestal staat onze camper op een boerenerf. We betalen de boer een klein bedrag daarvoor. We gebruiken ook zijn stroom en betalen hem daar ook voor.’

Waarom hebben jullie besloten om in een camper te gaan wonen?

‘We zijn naar die keuze toegegroeid. We woonden eerst in een vrij groot en duur huis. Dat kochten we tien jaar geleden. We verdienden allebei een hoop geld en zagen onszelf wel in zo’n groot huis wonen. Toen dachten we ook nog dat we kinderen zouden krijgen, dus hadden we wat extra slaapkamers nodig. Kinderen zijn er nooit gekomen. We bleken allebei verminderd vruchtbaar en ondanks hulp van artsen is het niet gelukt. We keken toen om ons heen en dachten: wat doen we nog in dit enorme en dure huis? We verkochten het en verhuisden naar een goedkopere woning. In die periode lazen we steeds meer over minimaliseren en zo meer vrijheid in je leven creëren. We raakten bevangen door dat idee. Na een jaar in ons nieuwe huis verkochten we dat en besloten we fulltime in de camper die we al hadden te gaan wonen.’

Waarom wilden jullie dat?

‘Het gevoel helemaal vrij te zijn trok ons aan. Ik werk sinds een paar jaar als virtual assistent. Dat betekent dat ik via de computer andere ondernemers help. Ik ben goed in het bouwen van websites en doe dat voor bedrijven maar ook bijvoorbeeld voor bloggers die wel heel goed kunnen schrijven, maar niet zo goed zijn in het bouwen van een site. Mijn werk maakt me compleet vrij. Het maakt niet uit waar ik werk. Ik kan bij wijze van spreken morgen naar Afrika vertrekken, gewoon omdat ik daar zin in heb. Die vrijheid vind ik geweldig. Alleen hadden we nog een koophuis met de vaste lasten die daarbij horen. Dat zat onze vrijheid in de weg. Dus verkochten we het. We hielden wat geld over, waarmee we onze camper echt geschikt maakten om in te wonen. Zo hebben we bijvoorbeeld wat extra kastruimte laten inbouwen.’

Maar je man werkt gewoon in loondienst, toch? Moet die nog wel elke dag naar kantoor?

‘Nog wel. Paul werkt voor een accountantskantoor en verdient goed. We hebben besloten dat hij nog een jaar daar blijft werken. Gewoon om wat extra te kunnen sparen. Daarna zegt hij zijn baan op. Hij probeert naast zijn reguliere werk nu wat online werk te creëren. Zodat hij daar geld mee kan verdienen wanneer we rond gaan reizen. Maar ach, we hebben niet veel nodig.’

