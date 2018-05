Het huishoudboekje van Anja: ‘Als je me vroeger had verteld dat ik een bijstandsuitkering zou krijgen, had ik je uitgelachen’

Naam Anja (36), bijstandsuitkering

NETTO-INKOMSTEN

Bijstandsuitkering + huurtoeslag + zorgtoeslag

Totaal +/- € 1400

UITGAVEN

Huur € 520

Boodschappen € 150

Verzekeringen € 163

Internet + tv € 30

Mobiele telefoon € 12,50

Water, gas, energie € 95

Sporten € 25

Vervoer € 75

Vaste telefoon € 10

Netflix € 10

TOTAAL € 1090,50

SPAARGELD € 300

SCHULDEN € 0

Dat lijkt me best een uitdaging: rondkomen van 1400 euro in de maand.

‘Dat is het zeker. Ik zit sinds vier maanden in de bijstand. Ik heb de broekriem flink aan moeten trekken om rond te komen. Abonnementen eruit, flink bezuinigen op boodschappen. Ik woon gelukkig betaalbaar en ik krijg huurtoeslag en zorgtoeslag. Anders zou ik niet rondkomen.’

Hoe ben je in deze financiële situatie beland?

‘Ik vind het moeilijk hierover te praten. Als je me vroeger had verteld dat ik ooit een bijstandsuitkering zou krijgen, had ik je uitgelachen. Ik werkte al vanaf mijn 21ste en was nooit ook maar één dag werkloos geweest. Tot ik door een reorganisatie mijn baan verloor en geen nieuwe vond. Ik heb een tijdje een WW-uitkering gekregen, die was nog iets hoger. Uiteindelijk belandde ik in de bijstand, en de uitkering voor een alleenstaande is zo’n duizend euro per maand. Mijn redding is dat mijn vaste lasten niet zo hoog zijn. Als ik een duur huis had gehad, had ik het daar nooit van gered.’

Is het leven als alleenstaande niet relatief duurder dan met een gezin?

‘Absoluut! Ik betaal niet alleen alle rekeningen in mijn eentje, ook bijvoorbeeld boodschappen zijn echt duurder. Alles is verpakt voor vier personen, het gemiddelde gezin. Wat ik nu doe is voor vier personen koken en het in porties invriezen. Ik heb er de tijd voor en het bespaart me een hoop geld. Op Pinterest vind ik recepten die ik goed kan invriezen.’

Je hebt weinig spaargeld. Heb je dat nooit gehad?

‘Jawel. Ik was geen strenge spaarder, maar had altijd een paar honderd euro achter de hand. Dat geld ging, toen ik in de bijstand belandde, heel snel op. Het duurde even voordat ik mijn uitgavenpatroon aangepast had op wat er binnenkwam. Ik moest daarvoor echt een knop omzetten.’

Lukt het je nu nog om iets te sparen? Want je houdt na je vaste lasten nog een beetje geld over.

‘Ja, maar er zijn elke maand wel onvoorziene uitgaven. Mijn fiets moest laatst gemaakt worden bijvoorbeeld. Ook wil ik vrienden en familie wel een cadeautje geven voor hun verjaardag. Niets duurs, maar het kost altijd wat. Ik probeer elke maand vijftig euro te sparen. Dat zijn geen enorme bedragen, maar het geeft me een goed gevoel dat ik iets overhoud. Soms doe ik er iets voor mezelf van. Zo ben ik laatst met een kortingsbon naar de sauna geweest. In mijn tas had ik stiekem eigen brood mee. Ik heb ontzettend genoten.’

