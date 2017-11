Hotspotvideo: Waarom je nu een bezoekje aan Rotterdam moet brengen

Rotterdam is uitgeroepen tot nummer 5 op de lijst van meest gastvrije steden wereldwijd. Als je nog een excuus nodig had om deze wereldstad te bezoeken, dan heb je die bij deze gevonden! Om je op weg te helpen, hebben wij een lijstje gemaakt met de allerleukste hotspot.

Lees ook: Binnenkijken bij: een bijzondere woning in Rotterdam

Met deze hotspots kun je zonder pardon een hele dag (of twee) doorbrengen in Rotterdam, zonder je ook maar een moment te hoeven vervelen. En honger zul je ook niet krijgen, want deze video barst van de leuke plekjes waar je héérlijk kunt eten. Van ontbijt tot diner en cocktails; we’ve got you covered!

Sajoer, Botersloot 46A, 3011 HH Rotterdam

Bij deze fijne plek kun je heerlijk ontbijten en lunchen, of gewoon een goede kop koffie drinken. Daarnaast staan er heerlijke gezonde sapjes en soepen op het menu. Sajoer wil graag inspelen op de snelle maatschappij, die juist goede voeding nodig heeft om nog beter te functioneren. En het interieur is zó knus! Nog een leuk feitje: op woensdag is het pannenkoekendag, en kun je er de lekkerste pancakes eten!

Louen, Pannekoekstraat 89-A, 3011 LD Rotterdam

In deze modeboetiek kun je urenlang rondkijken. Je vindt er een unieke collectie aan kleding en sieraden met een Deense touch. De boetiek werd in 2011 opgericht door eigenaresse Wendy Hansen en is sindsdien een waar begrip geworden in Rotterdam. Je kunt er terecht voor merken als Modstrom, Amatør, Just Female en Second Female.

Groos, Achterklooster 13, 3011 RA Rotterdam

In deze innovatieve concept-store kun je terecht voor de mooiste items. Het is een mengeling van een galerij en een winkel, waar je kunst, interieurdecoratie, keukengerei en unieke tassen en sieraden kunt shoppen. Je kijkt er gegarandeerd je ogen uit.

Baker’s Dough, Pannekoekstraat 82A, 3011 LK Rotterdam

Wanneer je in Rotterdam bent, mág je deze hotspot niet missen. Hier kun je koekjesdeeg eten, waar je geen last van je buik van krijgt. Je kunt je koekjesdeeg zelf versieren, met fruit, stukjes stroopwafel of bijvoorbeeld chocolade, en van wat frisheid voorzien met een bolletje ijs. Ontzettend vullend en zoet, maar vooral ontzettend lekker!

Keet. Oppert 2a, 3011 HV Rotterdam

In deze concept-store kun je niet alleen terecht voor allerlei hebberig makende interieuritems en mooie verzorgingsproducten, maar kun je ook een kopje koffie of thee drinken. Ontbijten of taart eten kan er ook. De winkel is groot en ruim en je kunt er je ogen uitkijken. Want er is ontzettend veel moois te vinden, voor jezelf of als cadeau voor een ander.

Watertaxi, Koninginnenhoofd 7, 3072 AD Rotterdam

Houd je wel van wat waterpret? Dan raden we je zeker een ritje met de watertaxi aan. Het gaat ontzettend snel en met harde wind zijn de golven hoog, maar dat maakt het wel een onvergetelijke ervaring. En je bent zó op de locatie waar je zijn moet!

Restaurant Bertmans, Zaagmolenkade 15, 3035 KA Rotterdam

Honger gekregen? Bij restaurant Bertmans kun je op verantwoorde wijze je honger stillen. De kaart barst van de lekkere en gezonde opties. Het uitgangspunt is om verrassende en voedzame gerechten te koken, die gemaakt zijn van pure, seizoensgebonden ingrediënten. En dat de gerechten met passie zijn bereid, proef je! Vergeet ook zeker niet een toetje te bestellen, want dat is een feestje op je bord.

Hotel New York, Koninginnenhoofd 1, 3072 AD Rotterdam

Meer Rotterdam dat dit hotel kun je niet krijgen. Hotel New York is gevestigd in het voormalige hoofdkantoor van de Holland Amerika Lijn. En dat betekent een prachtige mix tussen oud en nieuw die dit een onvergetelijke overnachtingsplaats maakt! Het gebouw is een echt icoon op de kop van de Wilhelminapier in het moderne Rotterdam, waar veel te beleven valt. Daarnaast kun je in de kelder van het hotel terecht voor heerlijke cocktails. De kamers zijn stuk voor stuk adembenemend, net als het uitzicht. En de bedden? Die slapen zálig.

Roze muur

Influencers hebben er een dagtaak aan, maar ook als je Instagram voor de lol gebruikt is een originele Insta-foto in je feed leuk. Hoog tijd om naar Rotterdam af reizen, want daar vind je de perfecte achtergrond voor je kiekje: een roze muur.

Dankzij Sandra Kleine Staarman – beter bekend als blogger van More Style Than Fashion – en Samsung heeft de havenstad sinds kort een roze muur, die op social media al razend populair is. ‘Ik hou zelf enorm van kleurrijk, vandaar dat ik vond dat er een roze muur moest komen,’ vertelt Sandra tegen Metro. In samenwerking met Samsung kwam de muur er ook echt. ‘Ik had al eerder met ze samengewerkt en zij vroegen of ik nog een goed idee had. Toen ben ik met deze roze muur gekomen.’ Sandra werd geïnspireerd door de Paul Smith-winkel in Los Angeles, die ook compleet roze is.

De roze muur is te vinden aan de Hofbogen en is 25 meter lang en 5 meter hoog: alle ruimte voor een goed kiekje. De muur is helaas wel tijdelijk, over twee maanden verdwijnt ie weer. Dat wordt gauw een tripje naar Rotterdam maken, dus.

Beeld: iStock