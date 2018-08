3 hotspots buiten Nederland die op niet meer dan vier uur rijden liggen

Uren vliegen voor een geweldige ervaring? Echt niet. Maartje Diepstraten van reisblog Barts Boekje deelt superfijne hotspots op niet meer dan vier uur rijden. Ga je mee?

1. Engeland – Artistiek slapen in Brighton

Brighton is een absolute mustsee en met de trein ben je er vanuit het Victoria Station in Londen in één uur. In het Artist Residence Hotel vind je in één klap het allerbeste van Brighton: creativiteit, vintage én fantastisch eten en drinken. Het hotel heeft een prachtige negentiende-eeuwse voorgevel en een mooi uitzicht over de West Pier. Er is een goed restaurant en een heuse caribbean-inspired cocktailbar (aanrader!). Twaalf artist rooms zijn ingericht door een lokale kunstenaar, en er zijn nog eens twaalf house rooms. Bij restaurant The Set wordt een zogenoemd British tasting menu geserveerd, alles bereid met seizoensproducten en bijna too pretty to eat. Het Set Café is laagdrempeliger en gezelliger. Daar staan op het menu kipnuggets met ketchup van rode kool, mac and cheese met krab en popcorn panna cotta met pindakaas als dessert. Het ontbijt is à la carte en staat vol gerechtjes met vers fruit, huisgemaakte granola en ontbijt- klassiekers, inclusief de mini full English die zelfs prijzen won (al is dat niet zo ‘mini’ als de naam doet vermoeden). Te laat voor het ontbijt? Duik dan verderop binnen bij het ongecompliceerde Billie’s en bestel de hash, een soort hartige wafels. Een onvergetelijk (kater)ontbijt. 3 Regency Square, Brighton, Artistresidence.co.uk

2. Frankrijk – Napolitaanse pizza in Parijs

Tijdens een stedentrip mogen echtgenoot en ik graag een beetje stevig lunchen. Dat kan bij Da Graziella waar, naast de pizza op je bord, nog veel meer te zien valt. Bijvoorbeeld de magnifieke mozaïekmuren die een overblijfsel zijn uit de jaren twintig toen er een vogelwinkel zat. De ster van de show is de enorme houtoven, gemaakt van beeldschoon Italiaans sorrentogesteente en groen marmer. Daar komen de verrukkelijke authentieke Napolitaanse pizza’s uit. Welke smaak het wordt hangt af van de dag, de eigenaren improviseren graag wat met het menu. Een knapperige bodem met San Marzano-tomaten, knoflook uit Ufita en oregano uit Alburni kan zomaar een optie zijn. Verder eet je er charcuterie, salades en een huisgemaakte chocolade-‘pizza’ om mee af te sluiten: gebakken deeg badend in warme chocolademelk, overladen met een schaamteloze hoeveelheid poedersuiker. De eigenaren runnen ook Vivant, een puik Italiaans restaurant een deur verder. 43 rue des Petites Ecuries, Parijs, Dagraziella.fr

3. België – Hemels slapen in Hasselt

Alleen al vanwege die naam wil je linea recta terug naar ’t Hemelhuys in Hasselt, want hemels is het er. En charmant. Het kleinschalige hotel met slechts vijf kamers in het hart van Hasselt is een project van vriendinnen, Anne en Liesbeth. Zij gaven de vijf kamers die het hotel telt namen die verwijzen naar edelstenen: aventurijn, parel, amethyst, aquamarijn en toermalijn. Niet zomaar: de inrichting van de kamers is afgestemd op de kleur van de betreffende edelsteen. Denk verder aan kalkverf op de muren, Belgisch linnen op bed, terracottategels op de vloer en overal antiek uit de Franse Provence. Ook krijg je een geweldig ontbijt met een keur aan brood, croissants en pistolets die dagelijks door de gastvrouwen worden gebakken. Anne en Liesbeth zijn minstens zo charmant als hun hotel: ze zijn ingetogen als het moet, en weten de beste adressen in de omgeving. Voor iedereen is er een presentje op de kamer: Belgische chocolade. Natuurlijk. Hemelrijk 15, Hasselt, Hemelhuys.be

