Hotspot: Vers, verrassend en gevarieerd eten in De Kas

Wanneer je eens wat anders wilt, goed en vers eten hoog in het vaandel hebt staan en wel van een bijzondere locatie houdt, moet je als de wiedeweerga naar restaurant De Kas. Dit pareltje staat in het kassencomplex van de voormalige Amsterdamse Stadskwekerij uit 1926 en is zeker een bezoekje waard.

Het restaurant De Kas werkt met zo vers mogelijke ingrediënten. Hoe ze dit het hele jaar door voor elkaar krijgen? Je naam doet het natuurlijk al vermoeden. Dit restaurant kweekt namelijk zelf álle kruiden en groentes, in de kassen en tuinen romdom het restaurant en in de akker in de Beemster polder.

met Verse ingrediënten bereiden de chefs van restaurant de kas de meest bijzondere maaltijden.

Dagelijks wordt er een menu samengesteld op basis van de oogst van de eigen gekweekte groenten en kruiden, wat resulteert in de meest verrassende gerechten. Taartjes, broodjes en bijzondere diners; het zijn stuk voor stuk kunstwerkjes op je bord. De eigen groenten en kruiden worden aangevuld met verse producten van tien locale leveranciers.

Het restaurant is licht en ruim en de bijzondere ruimte is zo’n 8 meter hoog. Hierdoor is het dineren een unieke ervaring en lijkt het alsof je buiten zit terwijl je tóch beschut bent. De Kas biedt ruimte voor welgeteld 140 gasten, voor zowel lunch, borrel als diner. Zakelijke bijeenkomsten kunnen ook gehouden worden in De Kas, want speciaal daarvoor is de Tuinzaal beschikbaar. En wanneer het zonnetje haar werk doet, worden de lunch en het aperitief op het terras bij de kruidentuin geserveerd.

In het restaurant is roken niet toegestaan en huisdieren worden helaas niet toegelaten bij De Kas. Reserveren kun je hier doen!

Lees ook: