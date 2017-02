Hotspot: The Pool

Dompel je onder in de wondere wereld van creativiteit, sociale contacten en lekker eten! Restaurant The Pool heeft op 15 februari haar deuren geopend aan de Wibautstraat 131A te Amsterdam en is zeker een bezoekje waard. Het is dé hotspot waar je nieuwe connecties kunt maken onder het genot van een hapje en een drankje.

Niet alleen zijn we op slag verliefd geworden op het fancy interieur, ook de menukaart is een applausje waard. De aankleding van The Pool is zoet, kleurrijk en oogt ietwat Amerikaans. Het doet je denken aan een snoepjeswinkel, gecombineerd met de kantine van een zwembad. Happy vibes all over dus.

The Pool is een plek waar mensen, verhalen en ideeën samenkomen en is tot stand gekomen om meerdere zones te combineren in een ruimte. Je vindt er dus een kwalitatieve koffiebar, gemeenschappelijke hangout, Mediterraan restaurant, cocktailbar en vinoteca. Lange tafels en het open interieur maken het restaurant tot een plek waar je op een laagdrempelige manier in contact kunt komen met anderen.

De keuken van The Pool is Mediteraans, maar dan in de brede zin van het woord. Want je kunt er genieten van de Franse, Italiaanse en Spaanse keuken, maar ook van gerechten uit de Levant, de Balkan en Noord-Afrika. Alle gerechten zijn gemaakt van niet meer dan zes ingrediënten en zijn gezond met een moderne manier van bereiden.

Ook voor drankjes mét of zonder alcohol kun je genieten bij The Pool. De koffiebar serveert de lekkerste koffie en later op de dag kun je in de vinoteca een goed glas wijn drinken in het kleurrijke interieur. Naast de wijnen creëerde The Pool een menu van vernieuwende dranken en cocktails.

Kortom. Wanneer je zin hebt om te genieten van goed eten, goed gezelschap en een nog beter interieur; dan moet je als de wiedeweerga naar restaurant The Pool!

