Hotspot: Stijlvol eten achter de tralies

Een dagje vrijwillig in de cel zitten klinkt misschien niet heel aantrekkelijk, maar voor het eten in De Bajas kruip je maar al te graag achter de tralies. Het restaurant opende 16 februari haar deuren op de Utrechtsestraat haar deuren, en combineert lekker eten moeiteloos met kunst. Flair approves!

Het restaurant was al te vinden in Hong Kong en New York, en nu kunnen we ook in Amsterdam terecht bij dit bijzondere concept. Sven Toering is directeur en aanjager van De Bajes. Hij vertelt: “Met De Bajes komt alles waar we van houden samen. Hoge kwaliteit eten en drinken gecombineerd met de beste street art. Toen het pand op de Utrechtestraat 11 vrijkwam en we die metershoge lege muren zagen was het meteen duidelijk: dit is dé plek om een street art restaurant in Amsterdam neer te zetten.”

De muren van het imposante restaurant zijn versierd door allerlei bekende street artiesten. Bekende namen als The London Police, D*Face, Ben Eine en Laser 3.14 hebben hun handen uit de mouwen gestoken voor De Bajes. Niet alleen kun je je ogen de kost geven aan de indrukwekkende kunst, maar ook kun je er terecht voor eten, drinken en dansen. Want in de nacht verandert het restaurant tot een club met cocktails, speciaalbieren, bar bites en een wisselende DJ-programmering.

Op het menu staat onder andere een uitgebreid Bajes Ontbijt of een English Breakfast. Ook voor de lunch kun je je achter de tralies begeven, want er worden allerlei sandwiches geserveerd. Van een grote sandwich met candied bacon tot de ‘Greenest Sandwich Ever’, die geserveerd wordt met smoothie-shot. Voor diner is er ook keuze te over. Zo kun je kiezen voor zeewolf, gestoofde vongole met pompoenpuree of een ware ‘superfood salade’ voor de health freaks onder ons.

Het moge duidelijk zijn; in De Bajes is het crimineel goed vertoeven!

Lees ook: