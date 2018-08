Yum! Deze langverwachte hotspot in Rotterdam is vanaf nu eindelijk geopend

Van bars tot winkels en restaurants: in Rotterdam schieten de hotspots als paddenstoelen uit de grond. De nieuwste heeft zojuist zijn deuren geopend op Kop van Zuid; in het monumentale Pakhuismeesteren vind je vanaf nu de langverwachte Foodhallen.

Ga je een avond buiten de deur eten en heb je stiekem zin in sushi, pizza én burgers, en kun je absoluut geen keuze maken? Geen zorgen, bij deze nieuwe hotspot in Rotterdam eet je alles wat je hartje begeert.

Echt Rotterdams

Vier jaar na de opening van Foodhallen Amsterdam vind je nu een soortgelijk concept in de Zuid-Hollandse havenstad. Hier vind je lokale toppers, wat de nieuwe hotspot écht Rotterdams maakt. ‘Foodhallen Rotterdam onderscheidt zich in kwaliteit, aanbod en design’, aldus mede-oprichter Chong Chu. ‘Met lokale namen in de stands én op de tap is Rotterdam echt een nieuwe thuishaven geworden.’

Yum!

Wat je kunt verwachten? Spaanse hapjes bij Txosta, vis bij Bar Pulpo, burgers en (bitter)ballen bij Bavette en heel veel meer. Ga je binnenkort dus eten met een grote groep en wil je dat er voor ieder iets wils is én een gezellige avond beleven? Hier ben je aan het juiste adres. Wilhelminakade 58, Rotterdam, foodhallen.nl/rotterdam.

Beeld: Rinze Vegelien