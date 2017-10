Hoteldebotel: Verliefd op Hotel V in Amsterdam

Aan de Amsterdamse Fizeaustraat vind je één van de drie locaties van Hotel V. Dit sfeervolle hotel in een gerenoveerd, kenmerkend jaren ’70 pand is er één die je een keer bezocht moet hebben en wij vertellen je waarom!

Uniek pand op toplocatie

Hotel V is gelegen aan de Fizeaustraat in het steeds populairder wordende Amsterdam Oost. Het hotel is zowel met de auto als met het openbaar vervoer goed te bereiken, wat het de perfecte locatie maakt voor een heerlijke citytrip naar onze hoofdstad. Parkeer de auto bij het hotel en vanuit daar kun je de stad gemakkelijk ontdekken. Het pand is zeer bijzonder. Het gaat om een compleet gerenoveerd jaren ’70 pand en die roots zie je nog terug in de inrichting.

Faciliteiten

Ook in het hotel ben je van alle gemakken voorzien. Zo zijn er verschillende plekken waar je heerlijk van een hapje of drankje kunt genieten en kom je tot rust dankzij bijvoorbeeld de massageservice. Relaxen gegarandeerd!

Het hotel is toegankelijk voor mindervaliden en roken is er niet toegestaan.

Kamers

Je hebt de keuze uit een viertal type kamers. De comfort room, premium room, premium deluxe room en de suite. De prijzen variëren van zo’n 100 tot 140 euro per nacht voor de comfort room en zo’n 140 tot 180 euro per nacht voor de premium deluxe room. Wil je van de suite genieten? Dan zul je deze via een aanvraag per e-mail moeten boeken. De kamers zijn van alle gemakken voorzien. Van Nespresso apparaat tot heerlijke bedden en van inloopdouche tot supersnel WiFi. Bij een overnachting zit het uitgebreide ontbijt inbegrepen.

The Lobby

The Lobby is het tweede restaurant van keten Hotel V. De eerste ‘Lobby’ werd geopend bij het hotel aan het Nesplein, maar ook hier in de Fizeaustraat kun je genieten van de goede sfeer en het heerlijke eten dat Hotel V te bieden heeft.

Voor meer informatie kun je een kijkje nemen op de website.

Beeld: Hotel V