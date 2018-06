Horoscoop: jouw week van 28 juni t/m 4 juli

Ram

Eindelijk krijg je de tijd om je werk af te maken of je huishouden op een goede manier te doen. De planeten laten je de komende week lekker je gang gaan.

Tip: doe alles in een relaxed tempo. Je hoeft je niet te haasten, want het moet natuurlijk wel leuk blijven.

Stier

Je hebt veel op je to-do lijstje staan en als echte doorzetter wil je het ook allemaal afkrijgen. Dat gaat zeker lukken, maar het kost je wel de nodige moeite.

Tip: probeer in- en ontspanning af te wisselen. Dat klinkt misschien vanzelfsprekend, maar voor jou is dat niet zo.

Tweelingen

Ontspannen is deze week ontzettend moeilijk voor je, Tweelingen. Je bent namelijk erg onrustig, en dan is het juist lastig voor je om het kalm aan te doen.

Tip: je kunt ook ontspannen door een stuk te gaan fietsen of hard te lopen.

Kreeft

Er staat je een voorspoedige week te wachten, Kreeft. Op je werk komen interessante uitdagingen voorbij en je doet leuke dingen met vrienden en familie.

Tip: geniet met volle teugen en maak je niet druk over kleine details deze week. Dat is helemaal niet belangrijk.

Leeuw

Ben je sinds kort aan het daten met iemand, dan kan het jou niet snel genoeg gaan. Het voelt goed en je wil er geen gras over laten groeien.

Tip: ga niet te snel, want je lover kan daar moeite mee hebben. Je legt op die manier namelijk druk op de relatie.

Maagd

Je drukke baan is deze week extra vermoeiend, Maagd. Daar heb je vooral zelf een groot aandeel in. Als perfectionist maak je het jezelf moeilijker dan nodig.

Tip: goed is goed genoeg, zeker als je leidinggevende dat vindt. Trouwens, fouten maken mag.

Weegschaal

Dit is een goede week om met een vriendin naar de sauna te gaan of een dag met je geliefde uit te waaien op het strand. Er staat je een zeer ontspannen week te wachten.

Tip: Hou je agenda lekker leeg. Geniet van je vrije tijd en tank lekker bij.

Schorpioen

Ben je aan het solliciteren dan staat je een positieve week te wachten. Je weet jezelf namelijk prima te verkopen en je straalt één en al zelfvertrouwen uit.

Tip: blijf jezelf en laat zien wie je bent. Zo komt de rest vanzelf, inclusief die nieuwe baan.

Boogschutter

Je kunt deze week een beetje somber gestemd zijn, Boogschutter. Dat heeft te maken met de invloed van planeet Neptunus en de maan, waar je niets aan kunt doen.

Tip: pieker je niet suf over de oorzaak van die somberheid. Die is er namelijk niet echt. Dit gaat snel weer over.

Steenbok

Je week loopt op rolletjes, Steenbok. Dat komt door jouw uitmuntende organisatietalent! Je laat niets aan het toeval over, en dat is deze week echt te merken.

Tip: gun jezelf relaxmomentjes door de dag heen, ’s avonds en in het weekend. Zo geniet je meer van je succes.

Waterman

Je budget is deze week een aandachtspuntje. Met planeet Mars aan je zijde heb je de neiging om impulsaankopen te doen. Er kan zich een onverwachte rekening aandienen.

Tip: hou je wat meer in, ook al heb je een leuk tas gezien. Die ligt er volgende week ook nog wel!

Vissen

Je bent deze week de ideale gastvrouw. Je maakt het gezellig thuis en ontvangt familie en vrienden. Je doet dit graag, dus zelf geniet je er nog het meest van.

Tip: durf te experimenteren met gerechten én je look. Planeet Neptunus zorgt voor de nodige inspiratie.

Deze horoscoop had in Flair 26/2018 moeten staan.

