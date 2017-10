Hoogtevrees? Dan is dit zwevende pad niks voor jou!

Dit is misschien wel de grootste angst voor mensen met hoogtevrees. The Treetop Experience heeft een pad van wel 700 meter hoog, waardoor je tussen de boomtoppen kan genieten van een prachtig uitzicht.

Begin volgend jaar staat deze experience er, op een uurtje rijden van Kopenhagen in Denemarken. Je loopt zo letterlijk tussen de boomtoppen van het Deense Gisselfeld Klosters bos. Op deze manier kunnen mensen toch genieten van de prachtige natuur, maar blijft het bosgebied beschermd.

Uit het bos

Het hele wandelpand is gebouwd met materialen uit het bos zelf en is ontworpen door het Deense architectenbureau EFFEKT. Er zijn ook nog plekjes waar je even rustig kunt zitten om te genieten van al het moois om te je heen. En op het einde is er ook nog een uitkijktoren. Probeer je angst dus tóch maar te overwinnen, want dit adembenemende stukje natuur is het zeker waard.

Bron: Het Nieuwsblad | Beeld: Instagram