Column Leonieke: ‘Ik was even vergeten waar het om gaat deze dagen: tijd doorbrengen met familie en vrienden’

‘Is het al bijna voorbij?’ vroeg ik gisteravond aan Robert. We waren de planning van de komende weken aan het doornemen en de welbekende decemberstress vloog me naar de keel. Tot dit moment zat ik er aardig relaxed in. Ik keek uit naar een paar vrije dagen, lekker knus met z’n vieren onder een dekentje op de bank drie keer achter elkaar Finding Nemo kijken. Niet dus. Ik heb een kerstborrel met vriendinnen, een etentje met oud-collega’s, twee kinderverjaardagen (kunnen die kids ook niks aan doen), ik ga kerstshoppen met mijn moeder, de kinderen van mijn broer komen logeren, ik moet gang drie van het diner bij mijn schoonfamilie maken en ik heb al mijn vrienden (spontaan) uitgenodigd voor een groot oud-en-nieuwfeest bij ons thuis! Hoe ga ik dat allemaal voor elkaar krijgen? Ineens had ik er geen zin meer in en wilde ik last minute een hutje op de hei boeken. Zoek het allemaal maar lekker uit.

Gelukkig zegt mijn man altijd de juiste dingen op het juiste moment: ‘Maar het is toch allemaal hartstikke leuk!’

Zo had ik het nog niet bekeken, maar hij had wel gelijk. Ik vind het heerlijk om eindelijk eens een hele dag met mijn moeder te shoppen (en vooral te kletsen), ik vind het leuk om mijn nichtje en neefje over de vloer te hebben, ik vind het te gek dat het zoontje van mijn beste vriendin zijn eerste verjaardag viert en ik kijk uit naar een vol huis op oudejaarsavond. Ik was even vergeten waar het om gaat deze dagen: tijd doorbrengen met familie en vrienden.

Dus kom maar op, ik heb er zin in!

