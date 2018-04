In Engeland vindt deze zomer een hondenfestival plaats

We hebben een geweldig festival ontdekt dat je deze zomer aan je bucketlist kan toevoegen: Dogfest. Op drie verschillende weekends kan je in drie Engelse steden met je hond terecht voor verschillende activiteiten, lekker eten, muziek en nog veel meer leuks.

Door: Herlinde Matthys (Flair.be)

Het festivalseizoen staat weer voor de deur, yay! Een onvergetelijk festival heeft goeie muziek, frisse drankjes, vettig eten, een gezellige sfeer én last but not least: vooral aangenaam gezelschap. Wat als dat laatste nu eens kan ingevuld worden door niemand minder dan je hond? Groot-Brittannië organiseert deze zomer namelijk Dogfest, een festival speciaal voor je harige viervoeter(s).

Uitleven

Op Dogfest kan je samen met je hond deelnemen aan verschillende activiteiten zoals een hooibalenrace, hondenduiken, een hindernissenparcours, hondenschool, trainingen, wandelingen en veel meer. Je hond staat centraal en ook jij zal je lekker kunnen uitleven.

Food & shopping

Er zijn tal van lekkere eetstandjes waar je na al dat spelen terechtkan om je knorrende maag te vullen. Mexicaans, wraps, burgers, grill, hotdogs, ijsjes… noem maar op en ze hebben het! Je kan ook leuke nieuwe speeltjes, kleertjes of accessoires kopen voor je hond.

Roadtrip

Dogfest vindt plaats op drie verschillende weekends deze zomer. Het eerst gaat door 16 en 17 juni in Cheshire. In Bristol kan je terecht op 23 en 24 juni, en op 7 en 8 juli vinden de festiviteiten plaats in Hertfordshire. De drie steden zijn niet meteen bij de deur, maar reden te meer om er een toffe roadtrip van te maken!

Voor tickets of meer info kan je terecht op hun website . Een dagticket kost 19 euro, voor een weekend betaal je 32 euro.

Door: Flair.be | Beeld: iStock